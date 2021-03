PSG : les primes impayées commencent à agacer le vestiaire

Depuis plusieurs jours, et comme souvent, le Paris Saint-Germain est au cœur de l'actualité. Entre les prolongations de contrat de Kylian Mbappé, Neymar, Julian Draxler ou même Angel Di Maria (qui vient de prolonger son bail), le dossier Lionel Messi mais surtout la belle performance contre le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions, le club de la capitale est partout. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles côté parisien.

Début février, L'Equipe avançait que le Paris SG n'avait toujours pas versé les primes de la saison 2019-2020, dont le montant total est estimé à 20 millions d'euros. Et malheureusement, les champions de France n'ont semble-t-il toujours pas réglé ce problème si l'on se fie aux dernières informations du quotidien sportif dévoilées ce vendredi soir. Mais le problème est ailleurs.

Des cadres du vestiaire agacés

Toujours d'après L'Equipe, cette situation commencerait à en agacer plus d'un au sein de l'effectif parisien, à commencer par le gardien costaricien Keylor Navas ou le défenseur et capitaine brésilien Marquinhos. Car suite à un accord oral entre toutes les parties, les primes auraient dû être versées l'année dernière, fin septembre ou début octobre.

De son côté, le club de la capitale, Leonardo en première ligne, aurait expliqué que la crise économique liée au Covid-19 a changé beaucoup de choses, et que les ressources parisiennes en ont pris un coup... Et tout ceci en exaspérerait plus d'un, surtout lorsque l'on sait que le limogeage de Thomas Tuchel, aujourd'hui sur le banc de Chelsea, a coûté beaucoup d'argent (environ 8M€). Un problème à régler rapidement pour le PSG.