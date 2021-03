Angel Di Maria prolonge enfin au PSG

La suite après cette publicité

Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, certaines équipes préparent déjà leur plan de bataille en coulisses. Du côté du Paris Saint-Germain, le dossier Lionel Messi revient avec insistance mais le club de la capitale a surtout d'autres dossiers plus chauds à gérer : ceux des joueurs en fin de contrat. Neymar et Kylian Mbappé, dont le bail termine en juin 2022, cristallisent l'attention. Mais il y en à d'autres plus bouillants.

En juin prochain, Julian Draxler, Juan Bernat et encore Angel Di Maria seront en effet libres s'ils ne prolongent pas. Les dirigeants parisiens devaient donc s'activer pour ces trois joueurs. Et concernant l'Argentin, une issue positive à été trouvée. Alors que les négociations avaient débuté il y a déjà plusieurs mois, le PSG a officialisé la prolongation de contrat d'El Fideo ce vendredi via une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Di Maria, encore 5 caviars pour rentrer un peu plus dans l'histoire

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Angel Di Maria pour une saison supplémentaire avec une 2e année optionnelle. Âgé de 33 ans, l’attaquant international argentin est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022», peut-on également lire dans le communiqué parisien. Arrivé dans la capitale française en 2015, l'international albiceleste (104 sélections, 20 buts) va donc pouvoir continuer à décrocher des trophées et chasser les records.

Auteur de 87 buts en 248 matches sous les couleurs parisiennes, Angel Di Maria a surtout délivré 99 caviars, ce qui fait de lui le deuxième meilleur passeur de l'histoire du PSG derrière Safet Susic (103 passes décisives). Avec une année de plus à Paris, et éventuellement une autre derrière, l'Argentin va donc tenter de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du club de la capitale.