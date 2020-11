PSG : Thomas Tuchel sait déjà de quoi son avenir est fait

L'année passée, Thomas Tuchel a réalisé la meilleure saison du Paris Saint-Germain. Il a remporté tous les titres nationaux (Ligue 1, Coupe de la Ligue et la Coupe de France) et il a hissé le Paris SG en finale de la Ligue des Champions, ne perdant qu'en finale sur la plus petite des marges contre le rouleur compresseur qu'est le Bayern Munich (0-1). En fin de contrat dans un an, ce genre de saison aurait pu suffire pour lui assurer une prolongation de contrat.

Mais ce n'est pas le cas. Pour commencer, les relations avec son directeur sportif sont plus que fraîches. En témoignent les déclarations, par presse interposée, des deux hommes lors du marché estival. Dans le vestiaire, ce n'est pas toujours la joie et souvent on voit poindre certains articles évoquant le fait que les joueurs ne comprennent pas toujours les choix de l'ancien coach du Borussia Dortmund.

Le vestiaire évoque un changement imminent

D'un point de vue des résultats, l'Allemand effectue le pire début de campagne de C1 de l'histoire qatarie du club de la capitale (une victoire et deux défaites contre Manchester United et le RB Leipzig). Il n'est clairement pas aidé par le nombre de blessures qui touche son équipe non plus et cette trêve internationale va faire du bien en attendant d'affronter l'AS Monaco, le 20 novembre prochain.

Toutefois, il est toujours question de son avenir. Récemment encore, il a expliqué que ce n'était pas le moment d'évoquer cela. Dans L'Équipe du jour, on apprend que certains éléments du vestiaire évoquent un changement imminent de coach, mais que cela ne devrait pas être le cas. Le conditionnel reste de rigueur tant on connaît la célérité et l'imprévisibilité de Doha. Le quotidien rapporte qu'en privé Tuchel ne se fait aucune idée sur une éventuelle prolongation de contrat et surtout qu'il sait que son avenir s'inscrit loin de la capitale française…