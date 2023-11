Où en est Julian Draxler ?

24 décembre 2016. En cette veille de Noël, le Paris Saint-Germain s’offre un sacré cadeau. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes ont bouclé la signature de Julian Draxler. Âgé de 23 ans, l’Allemand était considéré comme un grand espoir dans son pays. Paris s’est donc empressé de le faire signer en apprenant que son club, le VfL Wolfsbourg, avait des difficultés financières. Les pensionnaires du Parc des Princes avaient mis 42 millions d’euros sur la table pour frapper un très grand coup. Mais au final, cet investissement n’a pas été rentable.

Dans la capitale, Draxler a connu quelques hauts et de nombreux bas. Son passage n’a pas vraiment marqué le club comme il l’espérait. L’an dernier, il a d’ailleurs été envoyé en prêt du côté de Benfica afin d’avoir du temps de jeu et d’enchaîner les rencontres. Malheureusement, cette expérience n’a pas été concluante. Apparu à 18 reprises toutes compétitions confondues (2 buts), il a multiplié les pépins physiques. Il a d’ailleurs été opéré à la cheville le 19 février dernier. Le natif de Gladbeck a manqué 101 jours de compétition (17 matches) entre février et mai selon le site spécialisé transfermarkt.

Un nouveau départ loin du PSG

De retour à Paris pour honorer sa dernière année de contrat, l’ancien joueur de Schalke 04 a tout de suite su qu’il ne resterait pas. Les champions de France lui ont fait comprendre qu’il n’entrait toujours pas dans les plans du club et que le mieux serait de changer d’air. Outre l’aspect sportif, le PSG avait tout intérêt à se séparer d’un joueur dont le salaire allait augmenter lors de sa dernière saison puisqu’il avait négocié avant de rejoindre Benfica en 2022. Il devait émarger à un peu plus de 5 millions d’euros. Impensable pour les dirigeants parisiens. Encore fallait-il lui trouver une porte de sortie…

Les clubs ne se sont pas vraiment bousculés cet été pour le recruter. Mais Al-Alhi a fini par tenter le coup. L’écurie basée au Qatar a profité de ses bonnes relations avec le PSG pour réaliser ce joli coup. Intéressé au départ, Draxler a fait traîner les négociations. Mais il a finalement accepté de s’en aller le 18 septembre dernier. « Al-Ahli Sports Club a officiellement annoncé aujourd’hui lundi son contrat avec la star allemande Julian Draxler pour deux saisons se terminant à l’été 2025, en provenance du club français du Paris Saint-Germain», pouvait-on lire sur le communiqué du club qatari.

Des attentes importantes au Qatar

Un club qui a déboursé environ 20 millions d’euros pour recruter l’Allemand. Un montant colossal quand on sait qu’il ne lui restait plus qu’une année de contrat. Les relations entre le PSG et Al-Ahli, ainsi que d’autres clubs de Qatar Star League, ont été pointées du doigt. Certains ont accusé les écuries qataries de surpayer les joueurs. Quoi qu’il en soit, le joueur de 30 ans appartient aujourd’hui à Al-Ahli. Un club où il est arrivé avec le statut de star. Les médias locaux ont multiplié les articles à son sujet. Il ne restait donc plus qu’à convaincre tout le monde sur les terrains.

Et Julian Draxler était prêt pour relever ce nouveau défi comme il l’expliquait le mois dernier à Bild. « Je pourrais dire qu’après 12 ans en Europe, tout ce qui m’importe, c’est de connaître une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet dans le monde arabe et d’ignorer le sujet de l’argent. Même si ces sujets sont honnêtement vrais, je mentirais si je disais que l’aspect financier n’était pas aussi crucial dans cette décision.» Puis, il a apporté des précisions sur ce point.

Il a retrouvé les terrains après 7 mois

«En fin de compte, je suis arrivé à la conclusion que ce nouveau cadre financier m’offrait encore plus d’options, tant pour la famille que pour d’autres projets en dehors du terrain.» Sur le terrain justement, l’international allemand a disputé sa première rencontre officielle le 23 septembre dernier face à Umm-Salal. C’était son premier match depuis sept mois. En effet, il avait joué ses dernières minutes le 4 février 2023. Ensuite, sa blessure l’a éloignée du rectangle vert. C’est donc avec joie et une bonne dose de motivation qu’il a retrouvé les terrains en septembre.

Il a joué 90 minutes pour son premier match. Puis, il a enchaîné avec une nouvelle titularisation face à Al-Muaither le 29 septembre. Cette fois-ci, il a été remplacé à la 71e minute. Draxler a poursuivi sur sa lancée en entrant en jeu lors de la rencontre face au Qatar Sport Club. L’occasion pour lui d’ouvrir son compteur but avec un doublé. Mais il n’a pas pu éviter la défaite des siens. Il a d’ailleurs connu deux revers sur les trois rencontres auxquelles il a participé (1 victoire). Mais outre ses deux buts, l’Allemand a fait parler de lui face au QSC car il a quitté le terrain avant la fin du match sans raison apparente.

Il a été décisif à 4 reprises mais il est déjà blessé

Sport1 a émis l’hypothèse selon laquelle le joueur avait simplement besoin d’aller au petit coin en raison de problèmes gastriques. Mais il n’en était rien. Al-Ahli a communiqué à ce sujet. «À la 87e minute, le joueur a informé l’entraîneur et le médecin de l’équipe qu’il ressentait des douleurs musculaires et qu’il ne serait pas en mesure de terminer le match. L’entraîneur et le médecin l’ont autorisé à quitter le terrain». C’est donc une nouvelle blessure qui a provoqué sa sortie inopinée du terrain. Face aux diverses rumeurs sur le sujet, son club a tenu à apporter des précisions.

«Le Club Al-Ahli confirme que Draxler est l’un des meilleurs joueurs en termes de discipline, d’engagement et de respect pour le club. Nous espérons tous que le joueur se remettra de sa blessure et reviendra rapidement pour poursuivre sa brillante saison avec l’équipe de football.» Aucune précision n’a été apportée depuis. Mais Al-Ahli, onzième et avant-dernier de Qatar Star League, compte sur Julian Draxler, auteur déjà de deux buts et deux assists en trois apparitions (2 titularisations). L’Allemand, qui a toujours la sélection nationale et l’Euro 2024 dans un coin de sa tête, prend un nouveau départ loin du PSG.