Atlético Madrid : Thomas Lemar est en plein calvaire !

Ce n’est pas forcément la carrière auquel on le prédestinait suite à sa fabuleuse saison 2016-2017 avec l’AS Monaco. Prépondérant dans le succès des hommes de Leonardo Jardim en Ligue 1 et lors de l’aventure jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions, Thomas Lemar avait des clubs comme Arsenal et Liverpool à ses pieds. Après une saison supplémentaire sur le Rocher entre blessures et moral au plus bas, il avait fait le pari risqué de rejoindre l’Atlético Madrid lors de l’été 2018 après sa Coupe du monde remportée avec l’équipe de France. Dans cette transaction, les deux parties avaient beaucoup à perdre. Les dirigeants des Colchoneros avaient cassé leur tirelire, déboursant pas moins de 72 millions d’euros, ce qui représentait à l’époque le transfert le plus onéreux réalisé par l’Atléti. De son côté, le Guadeloupéen, âgé de 22 ans à l’époque, s’aventurait dans une équipe dont le jeu ne correspondait pas forcément à ses aptitudes sur le pré.

Pour que l’histoire se déroule sans encombres, il incombait à l’ancien Caennais d’adhérer aux méthodes tranchantes utilisées par Diego Simeone. Utilisé dans le couloir gauche à Monaco, Thomas Lemar a dès lors été utilisé dans un registre plus axial. Désormais positionné dans l’entrejeu, il a été cantonné à des tâches plus défensives mais s’est rapidement familiarisé avec ses missions. Pourtant, à l’heure du bilan de ses cinq saisons madrilènes, le résultat est décevant. Au-delà des statistiques faméliques qu’il comptabilise (10 buts et 20 passes décisives en 172 rencontres), le manque de régularité de Lemar et les pépins physiques ont eu le don d’irriter les suiveurs des Matelassiers. Depuis la fin de la saison 2020-2021 durant laquelle l’Atlético avait remporté la Liga grâce notamment à de bonnes prestations de l’ancien Monégasque et lors de laquelle il avait enfin répondu aux attentes placées en lui, ce dernier s’est blessé 7 fois musculairement.

25 millions d’euros suffiront au bonheur de l’Atlético Madrid

Incapables d’enchaîner à cause de ces problèmes, il n’a jamais su se rendre indispensable aux yeux de son entraîneur qui a pourtant toujours qualifié le joueur de spécial. Ses deux dernières saisons n’ont alors ressemblé qu’à un éternel recommencement entre blessures, retours et bonnes performances. Une boucle qui ressemble malencontreusement à un cercle vicieux et qui contraint les dirigeants de l’Atlético Madrid à se pencher sur l’avenir du joueur de 27 ans d’après des indiscrétions obtenues par Marca ce mardi. Pour rappel, il avait pourtant prolongé cet été, contre une baisse de salaire, jusqu’en 2027 dans la capitale ibérique. Une situation qui oblige forcément les dirigeants colchoneros à ne pas vouloir brader leur joueur.

Estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, c’est à peu près le montant attendu par l’Atlético Madrid comme le confie le média espagnol. Un montant près de trois fois inférieur à celui qui avait été déboursé pour l’arracher de Monaco mais qui représente un tarif assez bien calibré vu le joueur qu’est devenu Thomas Lemar en Espagne. Même s’il ne s’agit pas d’une nécessité de le vendre, les Madrilènes seront à l’écoute des propositions qui leur seront faites. Pour le moment, aucun nom n’a encore été associé à celui qui a compilé 1 but et 3 passes décisives en 31 rencontres lors de cette cuvée 2022-2023. A l’instar de son rôle vacillant dans l’effectif des Colchoneros, son avenir le sera tout autant dans les prochains mois.