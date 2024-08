Leipzig - PSG: les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne pour affronter ce samedi à 18h00 le RB Leipzig. Les Parisiens s’organisent en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. En défense, on retrouve Zague, Skriniar, Pacho et Soler. Lee Kang-In, Vitinha et Zaïre-Emery sont au milieu de terrain. Et enfin, Mbaye, Kolo Muani et Asensio occupent l’attaque du PSG.

Le RB Leipzig s’articule également en 4-3-3 avec aux cages Gulácsi. En défense, on retrouve Raum, Klostermann, Simakan et Orban. Haidara, Elmas et Seiwald occupent le milieu de terrain. Et enfin, Openda, Simons et Poulsen vont animer l’attaque de Leipzig.

PSG: Donnarumma - Zague, Skriniar, Pacho, Soler - Lee Kang-In, Vitinha, Zaïre-Emery - Mbaye, Kolo Muani, Asensio

Leipzig: Gulácsi – Raum, Klostermann, Simakan, Orban – Haidara, Elmas, Seiwald - Simons, Openda, Poulsen