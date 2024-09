OM : l’impressionnante patte Roberto De Zerbi

L’arrivée de Roberto De Zerbi en terres phocéennes cet été avait créé une belle petite hype. Pablo Longoria avait ainsi réussi à convaincre un entraîneur avec une sacrée cote de popularité en Europe, et même acclamé pour le jeu pratiqué par ses équipes. Un sacré coup pour le projet ambitieux des Phocéens, alors que le coach transalpin était aussi convoité par des clubs a priori plus huppés que l’Olympique de Marseille.

Et sur le terrain, l’équipe de l’Italien répond aux attentes. Après trois journées, le bilan est plutôt bon : deux victoires et un match nul, avec dix buts marqués notamment, soit une moyenne supérieure aux trois réalisations par rencontre. Un 4-2-3-1 qui se transforme en système à 3 défenseurs particulièrement tourné vers l’attaque sur les phases offensives, avec un Quentin Merlin, métamorphosé depuis l’arrivée de De Zerbi, qui vient s’intégrer aux attaques dans son nouveau rôle de latéral hybride. « Ce qu’il attend ? attirer l’adversaire, lire le jeu, être intelligent, apprendre à jouer sur la bonne personne, ne pas aller trop vite », résumait Lilian Brassier après la rencontre face au TFC.

Quelques détails à polir encore

Un jeu de position et de maîtrise, qui se mêle avec des transitions rapides vers l’avant, qui fait pour l’instant mal aux défenses de Ligue 1. Surtout, l’Italien semble avoir trouvé la formule pour exploiter du mieux possible les qualités de ses joueurs offensifs. Les cas Mason Greenwood (5 buts) et Luis Henrique (2 buts et 2 passes décisives) en sont les meilleurs exemples. Certes, malgré un bon contre pressing, l’équipe connaît encore quelques soucis dans l’aspect défensif et se montre fragile dans les temps faibles, mais c’est amplement compensé par sa force de frappe devant.

Des ajustements défensifs qui devraient de toute manière se faire au fur et à mesure que la saison avance, tout comme des automatismes vont se créer dans ce secteur défensif où on retrouve plusieurs nouvelles têtes. Après la rencontre contre les Violets, l’Italien avait d’ailleurs déploré ces quelques pépins défensifs. Mais on peut le dire, l’aventure marseillaise de RDZ s’annonce déjà très prometteuse. Pour le plus grand bonheur des Marseillais, mais aussi de la Ligue 1.