Cristiano Ronaldo annonce où il jouera l’année prochaine !

La suite après cette publicité

Présent dans la liste des 26 joueurs portugais communiquée par Roberto Martínez en vue des éliminatoires de l’Euro 2024 face à la Bosnie-Herzégovine, le 17 juin, puis face à l’Islande, trois jours plus tard, Cristiano Ronaldo (38 ans) ne fait pas que parler au sein de son pays natal. Actuellement sous les couleurs d’Al Nassr, l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin continue ainsi d’alimenter les rumeurs sur le marché des transferts.

Dans cette optique et alors que certains observateurs évoquaient un mal-être du Lusitanien en Arabie saoudite, qui plus est après le titre perdu par les siens aux dépens d’Al Ittihad, l’intéressé a tenu à mettre les choses au clair quant à son avenir. Interrogé jeudi par la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il ne comptait pas quitter Al-Nassr ni le championnat saoudien cet été…

À lire

Saudi Pro League : pas de titre pour Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo restera à Al Nassr !

«Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici. A mon avis, s’ils (les dirigeants saoudiens, ndlr) poursuivent leur travail lors des cinq prochaines années, la Saudi League peut figurer parmi les cinq meilleurs championnats au monde». Un message clair et tranché pour celui qui a inscrit 14 buts et 2 passes décisives en 16 matches depuis son arrivée dans le Golfe. Des propos allant également dans le sens des ambitions actuellement affichées par l’Arabie saoudite sur le mercato.

La suite après cette publicité

«Cristiano est là où il est. C’est la vie. Il est en Arabie et nous devrions tous être très reconnaissants envers Cristiano pour tout ce qu’il a fait pour le football et pour le Portugal. Il est le plus grand ambassadeur du Portugal. Cristiano sera toujours dans mon cœur. C’est un joueur spécial et une personne spéciale pour moi. Et nous tous, les Portugais, devrions être fiers d’avoir eu et de continuer à avoir un joueur comme lui. Je le dirai toute ma vie : il était et il est le meilleur joueur de l’histoire du football mondial», avouait de son côté Jorge Mendes, ancien agent historique de CR7. Pour le Portugais, l’été s’annonce donc, pour l’heure, relativement calme…