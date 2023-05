Saudi Pro League : pas de titre pour Cristiano Ronaldo !

Pas de titre de champion d’Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo, du moins pas encore. Confronté à Al Ettifaq ce samedi lors de la 29e et avant-dernière journée de Saudi Pro League, Al Nassr n’a pu se contenter que d’un match nul (1-1), malgré un but de l’ancien Marseillais Luiz Gustavo. Cristiano Ronaldo, titulaire au coup d’envoi, n’a lui pas marqué.

La suite après cette publicité

Parallèlement, le club rival et leader du championnat, Al Ittihad, s’est lui imposé 3-0 sur la pelouse d’Al Feiha grâce à un doublé du Brésilien Romarinho et un but de l’international saoudien Ahmed Sharahili. Un résultat qui a ainsi permis au club de Djeddah de valider son titre de champion derrière lequel il courrait depuis maintenant 14 ans. CR7 devra attendre.

À lire

Zinedine Zidane a reçu une offre XXL d’Al Nassr