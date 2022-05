Benjamin Pavard pas intéressé par le PSG

Depuis la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG semble vouloir construire un nouveau projet avec de nouveaux joueurs et notamment un peu plus de Français. Alors qu'on évoque particulièrement le nom de Tchouameni ou encore Dembélé, c'est Benjamin Pavard qui a été interrogé sur un possible transfert à Paris. Le défenseur du Bayern Munich ne semble pas intéressé par le PSG comme il l'a expliqué au micro de RMC. Du moins pour l'instant.

« Je suis très heureux au Bayern, je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde. Paris est un très bon club avec très bon projet, mais je ne me pose pas la question […] Je me sens bien, il me reste deux ans de contrat au Bayern. Je suis bien là-bas. Je ne me pose pas de question ou je vais finir ma carrière, j’espère que ce sera dans longtemps. La Bundesliga, j’aime bien. J’ai goûté, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je n’ai pas gagné en France, il faut que je gagne en France. Si l’occasion se présente pourquoi pas, je suis ouvert à tout. J’ai deux ans de contrat, j’espère encore gagner des titres ».