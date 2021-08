PSG : accord quasi-total avec Messi

La suite après cette publicité

L'Espagne, la France et l'Argentine sont visiblement sur la même longueur d'ondes concernant les dernières évolutions du dossier Lionel Messi. Plus que jamais, le PSG est le grand favori dans la course à la signature du sextuple Ballon d'Or.« Accord quasi-total », titre ainsi le quotidien argentin Olé, qui confirme les dernières évolutions très favorables au club francilien. Messi pourrait même bel et bien débarquer aujourd'hui à Paris.

Autre confirmation, le Barça aurait bien tenté une offre de la dernière chance, presque désespérée mais cela ne fonctionnera pas. Messi se sent forcément poussé vers Paris, qui n'est pas trop éloigné de Barcelone et qui regroupe plusieurs amis proches au sein de son effectif.