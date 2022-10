Liverpool : les promesses de Jurgën Klopp

La Coupe du monde risque de faire du bien à Liverpool. Le début de saison est compliqué pour les Reds avec une 8e place en Premier League après 11 journées malgré une qualification pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Ça gronde du côté d'Anfield avec des supporters qui ne reconnaissent plus leur équipe. Ce début d'exercice est bien loin du mois mai dernier d'une finale de C1 dantesque contre le Real Madrid, malheureusement perdue 1-0 au Stade de France.

L'entraîneur de Mohamed Salah & co, Jurgën Klopp (55 ans), a promis le retour du vrai Liverpool via le Mirror après le Mondial au Qatar. « Oui, nous serons différents, oui, nous nous serons entraînés, oui, nous aurons des joueurs de retour, mais cela dépend aussi de la façon dont les joueurs reviennent de la Coupe du monde. Je n'en ai aucune idée (...) S'ils reviennent tous en bonne santé de la Coupe du monde... s'ils sortent tous tôt et font une pause et peuvent ensuite s'entraîner avec nous pendant trois semaines et demie, ce serait absolument exceptionnel ».