Naples : Antonio Conte refroidit le PSG pour Khvicha Kvaratskhelia

Depuis quelques semaines, il est devenu le nouvel entraîneur de Naples. Après plusieurs expériences plus ou moins fructueuses en Italie et en Europe, Antonio Conte aura fort à faire avec des Partenopei qui sortent d’une saison totalement ratée sous l’égide de trois entraîneurs différents. Ainsi, le tacticien de 54 ans va faire face à une situation compliquée, d’autant plus que plusieurs de ses cadres sont sur le départ. C’est notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia. Pisté depuis de nombreuses semaines par le Paris Saint-Germain, l’ailier gauche sort d’un Euro totalement réussi avec la Géorgie et n’a pas caché son envie de rejoindre la capitale via ses représentants.

Mais voilà, ce n’est visiblement pas dans les plans d’Antonio Conte et la direction napolitaine. Présent en conférence de presse ce samedi, l’ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus Turin a mis les barbelés autour de "Kvara" et Giovanni Di Lorenzo, également convoité : «en ce qui concerne la gestion des garçons, vous devez avoir le dernier mot. Le président m’a promis qu’ils resteraient et c’est ce qu’ils ont fait. Tout le mérite en revient au club. Il s’agit de deux bons gars. Di Lorenzo était lié à vie avec Naples l’année dernière. Lui aussi a été touché par la déception, mais j’ai joué un rôle d’équilibriste pour faire comprendre aux gens qu’on ne peut pas tout gâcher. Le club a été bon.» Le message est passé.