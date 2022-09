AS Roma : José Mourinho ironise sur la débâcle face à l'Udinese

Débutant idéalement la saison avec 3 victoires et 1 nul lors des 4 premiers matches, l'AS Roma a chuté lourdement ce dimanche soir contre l'Udinese avec une défaite 4-0. Conséquence, les Romains glissent à la 5e place juste derrière leur adversaire du soir. Un coup d'arrêt dans le bon début de saison des Giallorossi que le coach José Mourinho a tenu à tempérer en conférence de presse d'après-match.

«Nous n'avons pas pu profiter des opportunités, peut-être que le poteau pouvait donner une nouvelle énergie ou peut-être même le penalty (non accordé ndlr), mais il n'y a aucune mention de l'arbitre après un 4-0. Je préfère perdre un match 4-0 que quatre matches 1-0. Nous sommes déçus, mais il y a un entraînement demain et nous attendons avec impatience. Il y a aussi eu des erreurs individuelles, mais dans mon équipe, les erreurs individuelles deviennent collectives. On a 10 points, on est tous ensemble, on fait notre chemin.»