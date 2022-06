PSG : Leandro Paredes raconte son embrouille avec Messi

La suite après cette publicité

Partenaires en club et en sélection, Lionel Messi et Leandro Paredes avaient discuté d'une potentielle arrivée de La Pulga au PSG l'été dernier avant le transfert de l'Argentin à Paris. C'est ce qu'a confié Paredes à Mundo Deportivo : «nous avons essayé de convaincre Leo à Ibiza, après la Copa America. Mais il avait une décision à prendre, celle de renouveler son contrat avec son club. Puis ce qui est arrivé est arrivé. Le lendemain, il est parti à Barcelone et le jour de son voyage, il nous a dit qu'il allait jouer avec nous. Je lui ai dit que je ne le croyais pas tant que je ne l'avais pas vu.»

Le milieu parisien et le septuple ballon d'or partagent une amitié depuis quelques années, mais elle aurait pu s'effriter lors du double affrontement entre le PSG et le Barça la saison dernière en Ligue des Champions : «il s'est mis en colère, car j'avais fait un commentaire à mes coéquipiers et il m'a entendu, et cela a chauffé. Il était vraiment chaud. Il m'a énervé, vraiment. Je voulais me tuer, je voulais rentrer à la maison. Par la suite, je l'ai vu dans l'équipe nationale et il a agi comme si rien ne s'était passé. Il m'a montré ce qu'il est en tant que personne. La relation a continué comme avant. Maintenant, quand la conversation revient, on en parle et on en rit, mais c'était vraiment chaud. Il voulait me tuer.»