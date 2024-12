PSG - OL : la nouvelle sortie cash de Luis Enrique sur Randal Kolo Muani

Non retenu dans le groupe parisien pour la réception de l’OL dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani est plus que jamais sur le départ alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes. Si Manchester United et le RB Leipzig sont notamment cités parmi les possibles destinations de l’ancien Nantais, le choix de Luis Enrique de ne pas le convier au choc face aux Gones a, en attendant, fait jaser.

Interrogé à ce sujet après la victoire des siens (3-1), le technicien espagnol n’a cependant pas souhaité en dire beaucoup plus, laissant un certain mystère dans sa réponse : «je sais que je ne parle pas français, mais je ne peux pas être plus clair en espagnol. Celui qui ne comprend pas, ce n’est pas mon problème». Voilà qui est dit…