OL : Nice a posé une réserve contre le transfert de Thiago Almada

«En fait, désormais, il y a comme un tuto "comment déposer une réserve contre Almada", je trouve ça un peu triste.» Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL, ne croyait pas si bien dire la semaine dernière après la victoire des Gones contre Brest. Depuis l’arrivée de Thiago Almada sous la forme d’un prêt gratuit en provenance de Botafogo, autre club de la galaxie Eagle, Lyon fait face à de nombreuses réserves déposées par ses adversaires pour dénoncer ce transfert.

🗣️ | Jean-Pierre Rivère annonce avoir posé une réserve contre Thiago Almada ! 👀🙌 #OGCNOL pic.twitter.com/syJY0EujdF — DAZN France (@DAZN_FR) March 9, 2025

Un deal qui a pourtant été validé par la DNCG et la LFP et qui ne souffre donc d’aucune contestation. Et alors que Reims, le PSG, Brest ou encore le TFC ont déposé une réserve ces dernières semaines, Nice a fait de même ce dimanche avant l’affrontement face à l’OL. C’est ce qu’a expliqué le président azuréen Jean-Pierre Rivère au micro de DAZN : «j’ai une parole, j’ai pris un engagement il y a quelques semaines et je respecte ma parole. J’ai dit à Laurent Prud’homme que je n’ai rien contre lui, c’est un garçon charmant mais que je respectais ma parole.»