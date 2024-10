Napoli : le rêve ultime de Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia veut rêver plus grand. L’ailier du Napoli qui réalise un bon début de saison en Serie A, s’est exprimé sur ses ambitions, que ce soit en club ou en sélection. «Je rêve de me qualifier pour la Coupe du monde avec la Géorgie et de gagner la Ligue des champions avec mon club. J’espère transformer ces souhaits en réalité. Remporter le trophée le plus important du football de club est le rêve de tout footballeur, et participer à la Coupe du monde est ce à quoi aspire tout Géorgien», a révélé l’attaquant de 23 pour le site de la FIFA.

Sous les ordres de Willy Sagnol, la Géorgie a réalisé le meilleur parcours international de son histoire cet été à l’Euro en Allemagne, en terminant de troisième de son groupe, notamment grâce à une victoire de prestige face au Portugal (2-0). Un accomplissement significatif pour celui qui est annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain depuis quelque temps. «Au cours des derniers mois avec la Géorgie, nous avons montré que nous pouvions tout faire pour réaliser notre rêve de jouer la Coupe du monde […] Nous avons les compétences et le caractère nécessaires pour transformer ce rêve en réalité», a affirmé Kvaratskhelia. Avant de penser à la Coupe du monde 2026, les Géorgiens devront d’abord se concentrer sur la double confrontation à venir face à l’Ukraine puis l’Albanie, les 11 et 14 octobre.