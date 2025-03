La crise de nerfs de Jude Bellingham contre Vinicius Junior

La tension était palpable ce mercredi soir au Metropolitano. Après avoir remporté le huitième de finale aller, le Real Madrid s’est incliné 0-1 sur la pelouse de l’Atlético et a dû passer par les tirs au but pour obtenir sa qualification en quarts. Mais avant d’en arriver là, les Merengues ont beaucoup souffert. Au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti, plusieurs joueurs sont apparus en colère tout au long de la partie, notamment Jude Bellingham. L’Anglais a eu un véritable coup de sang à l’encontre de Vinicius Jr, après que le Brésilien a perdu la balle en prolongations. On a pu voir le milieu de terrain frapper le sol à plusieurs reprises et hurler en direction de son coéquipier.

Néanmoins, l’obtention du ticket pour le prochain tour semble avoir calmé les esprits au sein de la Maison Blanche. À l’issue de la rencontre, Bellingham est allé s’exprimer auprès des médias. Et alors que Vinicius, dans un très mauvais soir, a manqué un penalty en seconde période, le joueur de 21 ans a publiquement tenu à soutenir son coéquipier : « Vini a raté son penalty ? On s’en fiche. Il nous a aidés dans tellement de matches. » Il faudra rapidement se remettre de ses émotions pour les Madrilènes, puisqu’ils se déplaceront du côté de la Cerámica pour y affronter Villarreal ce samedi.