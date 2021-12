Bordeaux : deux joueurs positifs au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour le FC Girondins de Bordeaux. Le club scapulaire vient d'annoncer, ce vendredi, la découverte de deux cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif de Vladimir Petkovic. Il s'agit de Rémi Oudin (25 ans) ainsi que de Dilane Bakwa (19 ans).

« Asymptomatiques, ces derniers ont été placés à l’isolement. De ce fait, ils ne pourront pas disputer la rencontre de Coupe de France prévue ce dimanche », précise le communiqué du FCGB. Bordeaux, actuel 15ème de Ligue 1 et en grande difficulté depuis le début de la saison 2021-2022, affrontera Les Jumeaux M'Zouasia AS dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France.

