Le Fortuna Sittard se sépare de Burak Yılmaz

Burak Yilmaz, bedankt! - Fortuna Sittard

De wegen van Fortuna en Burak Yilmaz scheiden, dat is de uitkomst van een gesprek tussen alle betrokken partijen. Burak streek afgelopen zomer neer in Sittard om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan zijn imposante carrière. In totaal kwam de aanvaller tot 26 wedstrijden, waarin hij goed was voor negen treffers. In Sittard werden twee mijlpalen bereikt; zijn 250e doelpunt en zijn 500e wedstrijd op het hoogste niveau. Fortuna wil via deze weg Burak bedanken voor zijn inzet en hem veel succes wensen in