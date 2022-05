Cadix - Real Madrid : les compositions sont tombées

La 37e journée de Liga offre un duel entre Cadix et le Real Madrid. A domicile, les Andalous optent pour un 4-4-2 avec Jeremías Ledesma dans les cages derrière Carlos Akapo, Luis Hernàndez, Fali Jimenez et Alfonso Espino. Dans l'entrejeu, on retrouve Ruben Alcaraz et Alex Fernández tandis que Ruben Sobrino et Oussama Idrissi prennent les couloirs. Enfin, Lucas Pérez est associé à Alvaro Negredo en attaque.

De leur côté, les Merengues s'articulent dans un 4-3-3 avec Andriy Lunin comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Vazquez, Éder Militão, Jesus Vallejo, et Nacho Fernández constituent la défense. Federico Valverde et Toni Kroos épaulent la sentinelle Casemiro tandis que devant le trio composé de Marco Asensio, Mariano Diaz et Rodrygo Goes forme l'attaque madrilène.

Les compositions

Cadix : Ledesma - Akapo, Hernàndez, Fali, Espino - Sobrino, Alcaraz, Alex, Idrissi - Pérez, Negredo

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Militão, Vallejo, Nacho - Valverde, Casemiro, Kroos - Asensio, Mariano, Rodrygo