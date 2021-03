Ligue Europa : l'AC Milan arrache le nul à Manchester, l'Ajax et Villarreal assurent

Old Trafford accueillait le choc de ces 8es de finale allers de Ligue Europa entre Manchester United et l’AC Milan. Une affiche qui démarrait sur un rythme assez élevé. Après un but refusé à Rafael Leão pour hors-jeu (5e), Anthony Martial s’offrait une belle occasion d’une demi-volée (8e). Franck Kessié pensait ouvrir le score pour les Rossoneri d’un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du droit, mais la VAR intervenait et signalait une main de l’Ivoirien (11e). Les Milanais, emmenés par un Brahim Diaz séduisant, se montraient menaçants sans toutefois parvenir à matérialiser leur domination avec des occasions franches.

La suite après cette publicité

À la conclusion d’un contre, Alexis Saelemakers éliminait Nemanja Matic et forçait Dean Henderson à repousser son tir du gauche des deux poings (31e). Les Red Devils, eux, à l’inverse, peinaient à produire du jeu, bien gênés par l’organisation des hommes de Stefano Pioli, mais terminaient mieux cette première période. Avec une énorme occasion notamment. Sur un corner consécutif à un coup franc d'Alex Telles, Harry Maguire trouvait le poteau à bout portant seul au deuxième poteau (39e). Score à la pause (0-0).

Diallo supersub, Kjaer superstar

Anthony Martial cédait sa place à Amad Diallo au retour des vestiaires. Et le jeune Ivoirien, arrivé de l'Atalanta en janvier, se mettait immédiatement en évidence en ouvrant le score de la tête sur un magnifique ballon en profondeur de Bruno Fernandes (1-0, 50e). Kessié menait la réaction des siens, avec une frappe du gauche, mais Henderson veillait au grain et se couchait bien sur ce ballon (58e). Rade Krunic ratait le cadre de la tête sur un excellent centre au deuxième poteau de Davide Calabria (64e). Sur un caviar de Mason Greenwood, Daniel James ratait une occasion en or de faire le break (70e).

Et Ole Gunnar Solskjaer et sa bande allaient le regretter. Sur un corner, Simon Kjaer égalisait de la tête au premier poteau (1-1, 90e +3). Score final (1-1). Le Villarreal du spécialiste de l'épreuve Unai Emery s'est de son côté imposé en Ukraine sur le terrain du Dynamo Kiev (0-2), avec deux buts de ses défenseurs Pau Torres et Raul Albiol, prenant une sérieuse option pour la qualification. L'Ajax a fait le métier en l'emportant à domicile contre les Young Boys de Berne (1-0), grâce à des buts de Davy Klaassen, Dusan Tadic et Bryan Brobbey. Les Rangers, eux, ont obtenu un nul précieux en déplacement sur la pelouse du Slavia Prague (1-1).

Les résultats des matches de 18h55 :