Classique : quelle défense pour l'OM ?

Ce dimanche, c'est le rendez-vous que toute la France du football attend. En effet, le Paris Saint-Germain se déplace à l'Orange Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille (20h45, 11e journée de Ligue 1) dans une enceinte phocéenne qui sera à guichets fermés. Même si, depuis des années, la différence entre les deux équipes est grande, chaque supporter - de chaque camp - espère une victoire.

Cette année, le Paris SG est poussif dans le jeu, mais fait le plein de points (27 sur 30 possibles). De l'autre côté, l'équipe emmenée par Jorge Sampaoli est affolante et ceux qui ont vu les rencontres mentiraient en disant qu'on s'ennuie. Pour autant, si la défense est souvent friable, on ne sait pas encore qui jouera contre Lionel Messi, Kylian Mbappé et consorts.

Leo Balerdi en favori

En effet, si William Saliba et Luan Peres ont joué toutes les rencontres depuis le début de la saison, l'identité du troisième homme en charnière centrale est floue. On pourrait même dire qu'après sa piètre performance contre Lorient (4-1), le Brésilien pourrait souffler un petit peu. Il faut alors faire un tour d'horizon des options.

Si celle menant à Jordan Amavi, souvent testé en tant qu'axial gauche pendant la préparation, semble exclue, ils vont être trois à se battre pour une place. Le premier est l'Argentin, Leonardo Balerdi, qui est rentré en toute fin de match contre les Merlus dimanche et la Lazio en Ligue Europa jeudi. Si sa technique est sûre et qu'il est beau à voir jouer, il n'en demeure pas moins qu'il a quelques sautes de concentration qui peuvent coûter cher, et qui l'ont déjà, d'ailleurs.

Alvaro pour faire disjoncter Paris ?

Autre possibilité dans cette défense à trois, Alvaro Gonzalez. L'Espagnol fait régner la bonne humeur et l'ordre dans le vestiaire, mais il a été rétrogradé dans la hiérarchie. Pourtant, cette saison, il a joué quatre matches (seulement une minute contre Bordeaux) pour zéro défaite. Son côté rugueux et sa capacité à faire sortir les Parisiens de leur rencontre (Neymar s'en souvient encore) pourraient bien servir aux hommes de Jorge Sampaoli.

Enfin, le dernier, mais non des moindres, Duje Caleta-Car. Recruté après la Coupe du Monde 2018, le géant croate a peiné à montrer toute l'étendue de son talent. Il a essayé de rejoindre Liverpool l'hiver dernier puis a été mis sur la liste des transferts lors du dernier mercato estival. Les deux fois en vain. Pour autant, El Pelado l'a ressorti récemment du frigo pour un bilan de quatre matches, 315 minutes, une victoire, deux nuls et une défaite.

Qui accompagnera donc Luan Peres et William Saliba, qui semblent indéboulonnables, pour affronter la plus grosse armada offensive de Ligue 1 ? Jorge Sampaoli préférera-t-il le mental et le côté accrocheur à la technique ? L'expérience d'un DCC ou l'insouciance d'un Balerdi ? Réponse dimanche soir aux alentours de 19h45 avec la feuille de match.

