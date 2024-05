Aleksander Čeferin insulte Florentino Perez de raciste

La conversation remonte au 6 décembre 2019. Alors que plusieurs clubs s’organisent pour former la Super League (Real Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin), l’UEFA tente de désamorcer cette initiative qui réduirait son pouvoir. Aleksander Čeferin, le président de l’instance européenne, renforce ses alliances, notamment avec les présidents des fédérations, avec l’objectif de contrer Florentino Pérez dans son entreprise. Aleksander Čeferin discute alors avec Luis Rubiales, récemment nommé président de la RFEF. Les discussions entre les deux hommes sont délicates, car Luis Rubiales ne peut pas se mettre à dos le président du Real Madrid. Aleksander Čeferin est assuré du soutien de Luis Rubiales, mais en veut beaucoup à Florentino Pérez. Le Slovène l’a même injurié, selon le média espagnol The Objective.

« Je suis également fier, n’oubliez pas. Je ne veux pas parler avec lui. Je ne le ferais que grâce à vous. C’est un idiot et un raciste ! Ne calme pas les choses pour moi, je n’en ai pas besoin. Je veux juste que tu sois fort » a écrit Aleksander Čeferin sur WhatsApp à son homologue espagnol en parlant de Florentino Perez. Ces nouvelles révélations s’inscrivent dans un contexte déjà lourd. Hier, The Objective, avait déjà dévoilé une affaire de tentative de corruption entre Gerard Pique, Lionel Messi et l’UEFA d’Aleksander Čeferin.