CdF, PSG : Luis Enrique veut remporter tous les trophées possibles

Le Paris Saint-Germain a fait le travail ce samedi soir au stade de la Source. Vainqueur de l’US Orléans (4-1), le club de la capitale rejoint tranquillement les huitièmes de finale de la Coupe de France, avec un Kylian Mbappé des grands soirs, auteur d’un doublé et de deux passes décisives. Interrogé au micro de beIN Sports, l’entraîneur francilien Luis Enrique est d’abord revenu sur la performance complète de ses joueurs, et notamment de l’apport de la jeunesse avec le premier but en professionnel du Senny Mayulu : «ce genre de match se complique si on a pas la bonne intensité. Mais ce n’était pas le cas de mon équipe. On a dominé dès le début du match et c’est normal. Nous avons été très attentifs, il y a eu des transitions à gérer mais je suis plutôt satisfait. Les jeunes ? C’est vraiment très important. Ils sont jeunes et doivent être incorporés dans cette équipe. Ca renforce ma volonté de gagner la Coupe de France avec toute l’équipe.»

Toujours au micro du diffuseur, le technicien espagnol a passé un message clair : le PSG est là pour soulever tous les trophées qu’il dispute, des compétitions nationales à la Coupe aux grandes oreilles. «J’aurais tendance à dire que j’ai une équipe avec un objectif très clair : remporter tous les trophées possibles. Et la Coupe de France est un objectif pour eux», a-t-il lâché avant de féliciter le club du Loiret pour le changement de pelouse, alors qu’il avait critiqué cette dernière en conférence de presse avant le voyage dans le Centre : «c’est la première fois que je vois une pelouse changée aussi vite. Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi formidable. Les Français sont forts (rires). Cette association franco-espagnole fonctionne plutôt bien.»