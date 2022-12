Coupe du Monde 2022 : ce que la presse mondiale pense des Bleus

La suite après cette publicité

Nous savons, nous Français, quelles sont les forces de l'équipe nationale. Et nous en dénombrons beaucoup, de la force collective aux talents individuels en passant par notre capacité à jouer bloc bas pour frapper en contre. Mais qu'en dit la presse étrangère, bien obligée de développer son avis sur la sélection française, une nouvelle fois qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, quatre ans après l'édition russe.

Les médias anglais ont eu le temps de ravaler leur déception depuis la défaite des leurs contre les Bleus en quart de finale. Ce matin, la presse britannique se régale des mots d'Olivier Giroud, déterminé à briser le rêve mondial de Messi, mais elle est admirative de ses talents. Évidemment, le duel à venir entre Kylian Mbappé et Lionel Messi concentre l'essentiel des débats. Cependant, l'analyse du parcours des Bleus met en lumière d'autres joueurs.

L'Angleterre se repent pour Lloris

À commencer par Hugo Lloris, qui avait été jugé durement à l'aube du match contre l'Angleterre et avait livré une réponse définitive. « La France avait besoin d'un grand gardien pour atteindre la finale. Il est monté d'un cran. Si la France gagne contre l'Argentine, il sera le plus grand gardien français de l'histoire », juge ainsi The Guardian. Le réservoir de joueurs est également mis en avant. « Pas de N 'Golo Kanté ni de Paul Pogba ? Pas grave, la France a Aurélien Tchouaméni », note le Daily Mail, qui est sous le charme du milieu de terrain du Real Madrid.

Un homme emporte tous les suffrages, alors qu'il n'a jamais joué en Angleterre d'ailleurs. Il s'agit d'Antoine Griezmann. Tous les journalistes de Skysports couvrant le Mondial ont donné leur avis sur le meilleur joueur du Mondial. Si Messi l'emporte, le deuxième homme le plus cité est bien Griezmann. « L'accent est mis sur Kylian Mbappé et Lionel Messi mais si l'Argentine veut gagner la finale de la Coupe du monde, l'homme qu'elle devra arrêter est Antoine Griezmann. Mbappé a le n°10 sur son maillot mais son coéquipier joue ce rôle à la perfection. Il est le liant de l'équipe de France », écrit The Guardian au sujet du joueur de l'Atlético de Madrid.

Griezmann célébré

La presse italienne est tout autant emballée par le numéro 7. À l'image des anciennes gloires du football transalpin, comme Arrigo Sacchi, maître tacticien, qui félicite aussi au passage Adrien Rabiot. « Griezmann est exceptionnel, il n'a pas raté un seul match. Bravo aussi à Rabiot qui a enfin pu démontrer toutes ses grandes qualités avec son équipe nationale. Face au Maroc, son absence s’est beaucoup fait ressentir ». La Gazzetta dello Sport fait surtout de Griezmann le lieutenant idéal de Mbappé, « entre Kanté et Pirlo ». Car en Italie, comme partout ailleurs, le duel entre Mbappé et Messi génère le plus d'articles, avec comme objectif le titre honorifique de meilleur joueur du monde.

Chez nos amis hispano-américains, ce n’est pas le collectif tricolore qui fait parler, mais surtout les individualités. Enfin deux pour être précis. Le duel de prestige entre Messi et Mbappé est également très présent. Le jeune loup français glanera-t-il une deuxième Coupe du Monde ou verra-t-il la légende albiceleste soulever le Graal pour la première et dernière fois de sa carrière ? Au Brésil, le média Lance! espère que le Français triomphera. Mais pas vraiment parce que les Bleus sont plus séduisants que les Argentins. « Les raisons de soutenir la France ? La raison est unique et simple : l'Argentine est le plus grand rival du Brésil en matière de football. Comme il existe dans la rivalité entre clubs, le Brésilien est entraîné depuis l'enfance à ne pas nourrir de sentiments positifs pour l'équipe albiceleste. Les épisodes historiques renforcent ce climat de rivalité. En 1990, par exemple, l'Argentine a éliminé le Brésil de la Coupe du Monde. De plus, les fans argentins ont d'innombrables chansons avec des provocations envers l'équipe et les joueurs brésiliens. »

Le duel Mbappé-Messi attendu

Côté argentin d’ailleurs , il n’y a presque aucune place pour les Tricolores dans le traitement médiatique de l’événement. Très clairement, c’est : « pourquoi Messi doit gagner, pourquoi il est le meilleur du Mondial et basta. » Néanmoins, le journaliste du Diario Olé Sergio Maffei explique que ce ne sont pas les champions du monde en titre qui auront le plus de pression dimanche prochain. « La France sera la rivale de l’Argentine. Une équipe avec une attaque rapide et efficace emmenée par Mbappé. Mais sa défense n’est pas invulnérable. La France sera une dure épreuve pour la sélection nationale à cause de son attaque incroyable et parce qu’elle arrive sans pression. Conserver son titre est une exception. Les Bleus ont la chance d’entrer dans l’histoire, mais ils n’en ont pas l’obligation comme l’aura l’Argentine (gagner pour Messi) ».

Pour Claudio Mauri, journaliste à La Nacion, les Bleus méritent un peu plus de respect malgré une image d'équipe pas vraiment sexy. « Je considère que la France est une grande équipe avec un gros collectif, mais des énormes individualités dont la principale est Mbappé. C’est une équipe pour qui il est plus facile gagner que de contrôler un match. C’est une équipe très puissante et dotée d’une bonne technique qui préfère les transitions directes au tiki taka. C’est un groupe qui dispose de solutions de remplacements. On l’a vu avec Kanté, Benzema, etc. Concernant Deschamps, je ne sais pas s’il reçoit toute la reconnaissance qu’il mérite. Quand on parle des plus grands entraîneurs, Deschamps est rarement cité alors que c’est un technicien qui peut remporter une deuxième Coupe du Monde de suite et qui a su gérer. »

Et sinon ? En Espagne et même au Brésil, il n’y en a pas que pour Mbappé. Chez eux aussi, un homme a réussi à mettre tout le monde d’accord : Antoine Griezmann. Repositionné au milieu de terrain pour ce Mondial, suite aux forfaits majeurs de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, le, joueur de l’Atlético de Madrid en a impressionné plus d’un. « Griezmann total au Qatar. L’attaquant réalise un Mondial sensationnel. Il est le meilleur passeur du tournoi et le joueur qui génère le plus d’occasions. Ses statistiques en défenses sont également très bonnes », s’emballe AS.

Idem chez le journaliste de Sport Joan Maria Batlle. « Messi-Mbappé, un titre et un Ballon d’Or. La finale ne pouvait pas être plus attrayante : le meilleur joueur de tous les temps contre celui qui aspire à devenir le meilleur joueur de ces prochaines années. Mbappé a été plus tueur que Messi, vitesse plus tir, mais c’est une vieille connaissance sur laquelle personne n’avait misé un euro qui fait jouer la France. Je fais référence à Griezmann, un attaquant spectaculaire, devenu troisième milieu de terrain, quatrième attaquant, cinquième défenseur. Incroyable ! »

Du Brésil au Maroc, Griezmann impressionne

Enfin, Daniel Mundim, de Globoesporte, a salué le Griezmann tout-terrain. « Griezmann n'a pas marqué de but ni fait de passe décisive lors de la victoire 2-0 de la France contre le Maroc, mais il a remporté le trophée d’homme du match. Une récompense incontestable. Le numéro 7 peut même terminer la Coupe du Monde sans marquer, mais il atteint la finale en tant que protagoniste. Et ce n'est pas absurde de penser qu'il est le joueur phare de l'équipe de France. Même devant Mbappé, qui compte cinq buts. En tant qu'attaquant, Griezmann était l'un des meilleurs joueurs français du titre en 2018, avec quatre buts. En 2022, le numéro 7 compte trois passes décisives. Mais ce ne sont pas ces statistiques qui définissent l'éclat de ses performances. Griezmann est milieu de terrain, milieu de terrain et attaquant dans le match. C'est un joueur tout-terrain. Les 48 fois où il a touché le ballon contre le Maroc sont venues de tous les coins du terrain. Il est omniprésent et se réinvente dans cette Coupe du Monde, en tant que premier défenseur, mais en étant aussi le lien le plus direct avec Mbappé, Dembélé et Giroud. »

Avant la demi-finale perdue par le Maroc face aux Bleus, plusieurs anciens internationaux des Lions de l'Atlas n'ont pas hésité à mettre le doigt sur deux éléments clés de l'attaque française : « quand Mbappé et Dembélé arrivent lancés, ils sont inarrêtables », avait d'abord expliqué l'ancien sélectionneur M'Hamed Fakhir (2006 puis 2007), suivi de son homologue Badou Zaki (2002-2005 puis 2014-2016), également ancien international (118 sélections) : « la sélection française a la chance d'avoir une attaque de feu, c'est une équipe qui sait attendre son adversaire et défendre comme il faut, contrairement à l'Espagne. La plupart de leurs buts viennent de récupérations de ballons suivies de contre-attaques grâce à ses attaquants rapides, comme Mbappé et Dembélé. »

Un autre joueur a attiré l'attention dans cette confrontation entre Français et Marocains : Antoine Griezmann, et son apport dans l'entrejeu, puisqu'il « était libre et a joué un grand rôle au milieu de terrain », comme l'affirmait M'Hamed Fakhir à la télévision marocaine. Enfin, à en croire l'ancien de Rennes et Nancy Abdesslam Ouaddou, (59 capes, 3 buts), la sélection championne du monde en titre se repose également sur le travail réalisé en amont par la FFF, récompensée par d'excellents résultats en Coupe du Monde : «la France, c’est pas moins de 40 centres de formation. C’est 17 pôles espoirs. C’est une fédération très bien organisée. Ces fruits ne sont pas tombés du ciel, c’est une politique menée depuis plusieurs années», avait-il expliqué au micro de RMC Sport à l'issue de la seconde demi-finale.

Globalement, il n'y a aucune surprise à voir l'équipe de France postuler à sa propre succession, tant les forces sont nombreuses et le vivier de talents impressionnant. Mais ce ne sont pas forcément les Bleus qui sont attendus pour soulever le trophée mondial dimanche après la rencontre. L'Argentine portée par Lionel Messi semble disposer d'un soutien populaire supérieur sur la planète football.