Ligue 2 : Jonas Lössl tout proche de Bordeaux

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le FC Midtjylland, Jonas Lössl devrait rejoindre les Girondins de Bordeaux selon L'Équipe. Passé par Guingamp entre 2014 et 2016, le portier international danois de 33 ans aurait réalisé des tests médicaux et devrait s'entraîner avec le groupe bordelais. Sa venue dépend de la décision de la DNCG, qui aura lieu dans l'après-midi et les possibles restrictions sur les finances du club.

Le gardien de but danois a connu plusieurs clubs depuis son départ de la Ligue 1 en 2016. Il y a d'abord eu l'Allemagne avec Mayence, puis l'Angleterre avec Huddersfield et Everton, avant un retour au pays au FC Midtjylland. L'an passé, il évoluait à Brentford en prêt.