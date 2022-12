Amical : Angers s'incline sur le fil face à Niort

Lanterne rouge de Ligue 1 après 15 journées, l'Angers SCO disputait son deuxième match de préparation durant cette trêve dédiée à la Coupe du Monde au Qatar. Après sa défaite face aux Belges de l'Union Saint-Gilloise (3-2), les Scoïstes s'inclinaient sur la plus petite des marges face à Niort (0-1).

La suite après cette publicité

Les pensionnaires de Ligue 2, avant-derniers de l'antichambre du football français, inscrivaient le seul but de la rencontre sur un penalty concédé par l'ex-Clermontois Cédric Houtoundji et transformé par l'ancien de Montpellier Bilal Boutobba. Les Angevins, dirigés par l'intérimaire Abdel Bouhazama, continueront leur préparation face à Auxerre et Rennes dans les jours à venir avant la reprise de la L1 le 28 décembre prochain à Ajaccio.