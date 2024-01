Villarreal : Marcelino veut voler un joueur à l’OM !

L’arrivée de Marcelino à Villarreal n’a pas changé grand-chose, du moins d’un point de vue statistique. Arrivé à Villarreal pour sa deuxième aventure au sein du club à la mi-novembre, alors que l’équipe était quatorzième, l’ancien coach de l’OM n’a pas réussi à redresser la barre. Le Sous-Marin jaune est toujours quatorzième et a même été éliminé par une D3 en Copa del Rey. Une situation très difficile pour ce club habitué à jouer la qualification pour les compétitions européennes…

La suite après cette publicité

Comme c’est souvent le cas quand les équipes sont en crise, la solution n’est autre que de recruter lors du mercato. Cet hiver, Villarreal a ainsi enrôlé Gonçalo Guedes, Eric Bailly et Yerson Mosquera, et espère pouvoir offrir quelques joueurs supplémentaires à Marcelino. Et l’ancien Marseillais a déjà une petite idée de qui il veut pour renforcer son secteur offensif.

À lire

OM : dénouement proche pour Quentin Merlin

Pablo Longoria ne dit pas non

Comme l’indique Relevo, Marcelino souhaite attirer Ismaïla Sarr. L’Espagnol apprécie beaucoup le joueur, et c’est lui qui avait déjà insisté pour que la direction de l’OM le recrute l’été dernier. Les deux clubs discutent, mais Pablo Longoria a été très clair avec ses homologues de Villarreal : il est d’accord pour le laisser filer, mais il veut une vente, pour récupérer les 13 millions d’euros déboursés lors du dernier mercato estival.

La suite après cette publicité

Moins utilisé par Gennaro Gattuso, qui l’utilise principalement en sortie de banc, le joueur de 25 ans avait suscité beaucoup d’attentes cet été, mais il n’a pas vraiment été à la hauteur. Plutôt bon avec le Sénégal pendant cette CAN en Côte d’Ivoire, le joueur se sent bien à l’Olympique de Marseille selon nos informations. Villarreal va devoir se montrer convaincant !