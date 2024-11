Qualifs CAN 2025 : le Mali, la Zambie et le Zimbabwe qualifiés

Suite des qualifications pour la CAN 2025. Dans le groupe C, l’Égypte, assurée d’aller au Maroc, n’a pas réussi à continuer son sans-faute. Les Pharaons ont concédé le match nul face au Cap-Vert après avoir ouvert le score par Sherif (1-1). Dans le groupe G, la Côte d’Ivoire (9 points), déjà qualifiée, rencontrait son dauphin zambien (7 points). Et les Chipolopolos ont réalisé la bonne opération du jour. Grâce à une réalisation de Musonda, la Zambie s’est imposée 1-0, s’est qualifiée et a même pris la place de leader du groupe.

La suite après cette publicité

Direction le groupe I où le Mali a lui aussi validé son ticket pur la prochaine CAN après sa victoire courte, mais précieuse face au Mozambique (1-0). De son côté, la Guinée-Bissau n’a pas pu faire mieux que 1-1 sur la pelouse de l’Eswatini. Elle devra donc s’imposer largement face au Mozambique dans quatre jours pour aller au Maroc. Enfin, le Zimbabwe a partagé les points avec le Kenya à domicile (1-1) dans le groupe J, mais ce nul suffit à envoyer les Guerriers au Maroc.