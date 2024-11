Qualifs CAN 2025 : le Sénégal vient à bout du Burkina Faso, le Nigéria arrache le nul face au Bénin

Éliminatoires CAN

La 5e journée de la phase éliminatoire pour la CAN 2025 se poursuivait ce jeudi soir avec deux affiches programmées à 20 heures. Leader du groupe D avec 10 unités au coup d’envoi, le Nigéria affrontait le Bénin, deuxième. Un choc au sommet qui tournait rapidement à l’avantage des Béninois. Surpris par une réalisation rapide de Mohamed Tijani (16e), les Super Eagles revenaient finalement grâce à l’inévitable Victor Osimhen, auteur du but égalisateur (81e).

Avec ce match nul (1-1), le Nigéria conforte sa première place avant la dernière journée. Dans l’autre rencontre du soir, le Burkina Faso et le Sénégal, d’ores et déjà qualifiés, s’affrontaient avec l’ambition de terminer ces qualifications à la première place du groupe L. Longtemps accrochés, les Sénégalais arrachaient finalement la victoire en fin de match grâce à Habib Diarra (0-1, 83e). Au classement, le Sénégal dépasse son adversaire du soir et récupère le fauteuil de leader.