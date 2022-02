Real Madrid : Carlo Ancelotti rassurant pour Karim Benzema et Ferland Mendy

Voilà qui devrait rassurer un peu plus les supporters du Real Madrid. Présent ce vendredi en conférence de presse avant le déplacement des Merengues à Villarreal samedi (16h15), Carlo Ancelotti a évidemment abordé l'état de santé de son meilleur buteur, Karim Benzema (34 ans), alors que le match face au PSG en 8ème de finale de Ligue des champions (mardi, 21h) approche à grands pas. « Les sensations sont positives. La priorité, c'est la santé du joueur. Si Benzema joue, c'est qu'il n'y aura pas de risque (qu'il rechute, NDLR). Il reste encore quatre jours », a ainsi confié le technicien italien.

Le staff de la Casa Blanca prendra une décision « dimanche ou lundi (lorsqu'il s'entraînera avec le groupe) » concernant la participation ou non de KB9 à ce choc de C1 à Paris. L'avant-centre des Bleus se remet donc plutôt bien de sa blessure aux ischio-jambiers, alors que Carlo Ancelotti a assuré un peu plus tôt ce vendredi qu'il fera bel et bien partie du groupe convoqué pour affronter le PSG. Enfin, le Mister a indiqué que Ferland Mendy (26 ans) « devrait être là mardi », lui qui est blessé aux adducteurs depuis le 23 janvier dernier.