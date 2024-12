Barça : un nouveau candidat pour Pablo Torre

L’aventure FC Barcelone va bientôt se terminer pour Pablo Torre. Le milieu offensif de 21 ans n’entre pas dans les plans de Hansi Flick et un départ en janvier semble de plus en plus envisageable. Si la Real Sociedad a récemment été citée comme potentiel candidat pour l’attirer, un autre club de Liga souhaite s’attacher ses services.

La suite après cette publicité

Selon Estadio Deportivo, Getafe pense également à Torre. Le club, actuellement 17e du championnat espagnol, est même prêt à tenter sa chance dès le mois de janvier. Reste à voir si Torre, valorisé à cinq millions d’euros sur Transfermarkt, sera enclin à rejoindre la formation de Pepe Bordalas, qui se bat à ce jour pour se maintenir dans l’élite du football ibérique.