PL : Nottingham Forest renverse Aston Villa et intègre le top 4

Après une importante victoire face à Manchester United, le week-end dernier, Nottingham Forest (5e) recevait Aston Villa (6e), ce samedi, lors de cette 16e journée de Premier League. Avec l’opportunité, pour le vainqueur de cette rencontre, de dépasser Manchester City (4e) au classement. Dominés durant une bonne partie de la rencontre, les Villans ont pu compter sur un très bon Emiliano Martínez, auteur d’un superbe arrêt face à Nico Dominguez (60e). Quelques minutes plus tard, Jhon Duran permettait à Aston Villa de mener au City Ground (63e, 0-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Nottingham 28 16 +2 8 4 4 21 19 6 Aston Villa 25 16 -1 7 4 5 24 25

Mais les hommes de Nuno Espirito Santo n’ont jamais baissé les bras. Après le but refusé de Chris Wood pour hors-jeu, Nikola Milenković permettait aux deux équipes d’être à nouveau à égalité (87e, 1-1). Avant qu’Anthony Elanga, qui n’avait plus marqué depuis février dernier en championnat, ne donne l’avantage à Forest dans les dernières minutes de la rencontre (90e+3, 2-1). À l’arrivée, Nottingham Forest passe provisoirement devant Manchester City, avant son derby contre United, et est 4e du classement de cette PL. Villa reste 5e.