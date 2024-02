Coupe d’Asie 2023 : le Qatar s’impose sur le fil contre l’Ouzbékistan et file en 1/2 finale

Après la victoire 2-1 de l’Iran contre le Japon, on avait le droit à un duel entre le Qatar et l’Ouzbékistan pour le compte du dernier quart de finale de la Coupe d’Asie des Nations 2023. Une rencontre qui avait démarré par une boulette d’Utkir Yusupov suite à un centre Hassan Al Haydos (1-0, 27e).

La suite après cette publicité

Longtemps menés, les Loups Blancs ont ensuite égalisé via Odildzhon Khamrobekov (1-1, 59e). Les deux équipes n’ont pas pu se départager après 90 minutes et ont disputé des prolongations. Toujours dos à dos, les deux équipes ont du passer par une séance de tirs au but où le Qatar s’est imposé 3-2. Le Qatar défiera l’Iran en demi-finale pour une place en finale.