Euro Espoirs : les Pays-Bas, adversaires de la France, dévoilent leur liste

À dix jours du quart de finale de l’Euro Espoirs entre la France et les Pays-Bas, ces derniers ont dévoilé leur liste pour la suite de la compétition. Deux joueurs font leur apparition par rapport à la phase de groupes : Calvin Stengs (AZ) et Azor Matusiwa (FC Groningen), en plus de Devyne Rensch qui découvre la sélection espoirs pour la première fois. À noter également les présences de Sven Botman (LOSC) et de Mitchel Bakker (PSG).

La suite après cette publicité

Avant d’affronter la France, Erwin van de Looi, le sélectionneur des espoirs néerlandais, a tenu à prévenir ses joueurs. « Un véritable défi nous attend le lundi 31 mai. Avec la France, nous rencontrons une puissance européenne absolue en quart de finale du championnat d'Europe. Même si un certain nombre d'hommes forts font désormais partie de l'équipe néerlandaise, je pense que notre sélection est suffisamment forte pour continuer à se battre pour les prix. Mais nous devrons d'abord passer la France et c'est là que nous nous concentrons pour l'instant. »

La liste des Pays-Bas pour la suite de l’Euro Espoirs

Bijlow, Paes, Scherpen - Bakker, Botman, Doekhi, Malacia, Rensch, Schuurs, Teze, Zeefuik, Harroui, Kadioglu, Matusiwa, Reis - Boadu, Brobbey, Dilrosun, Ekkelenkamp, Kluivert, Lang, Stengs, De Wit