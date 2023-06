Ruben Baraja prolonge à Valence

Arrivé à Valence en février dernier pour aider à redresser le club qui coulait totalement et filait vers la relégation (19e à ce moment la), le coach Rubén Baraja avait réussi l’exploit de maintenir le club. Les pensionnaires de Mestella ont terminé avec deux petits points d’avance sur le premier relégable. Ce jeudi, Valence a annoncé la prolongation de son coach jusqu’en 2025 en saluant son travail des derniers mois.

«Le Valencia CF a conclu un accord avec Rubén Baraja pour continuer à entraîner l’équipe première pendant les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2025. Baraja a renversé une situation très compliquée, car lorsqu’il est arrivé sur le banc le 14 février, l’équipe était avant-dernière au classement. Mais ses grandes qualités de leader et sa personnalité ont permis de changer la dynamique des joueurs qui, à l’époque, étaient bloqués par les mauvais résultats. Ainsi, grâce à son travail acharné et à son dévouement maximal, le Valencia CF a récolté 22 points en 17 matches (6 victoires et 4 nuls) et l’équipe a pu s’éloigner de la zone dangereuse du classement.»

