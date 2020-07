FA Cup : Ole Gunnar Solskjaer mécontent de la programmation de la demi-finale

La programmation de la demi-finale de FA Cup qui opposera Manchester United à Chelsea dimanche fait des heureux et des déçus, forcément. Si les Blues de Frank Lampard ont joué mardi soir et se sont imposés 1-0 grâce à l’unique buteur de la rencontre, Olivier Giroud, les Reds Devils ont quant à eux joué jeudi soir face à Crystal Palace (2-0, 36e journée de Premier League). Avec ces deux jours de récupération supplémentaires, Chelsea peut donc préparer l’échéance de la meilleure des manières.

À l’inverse, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer et notamment ce dernier ont vu cette programmation comme injuste et avantageuse pour les Londoniens. Interrogé à ce sujet dans le DailyStar, le manager norvégien n’a pas manqué de critiquer cette décision. «Ce n’est pas juste. Nous avons parlé d’un calendrier juste pour ce redémarrage et bien sûr que ce n’est pas le cas.»