OM - Clermont : les compositions officielles

La passe de 4 pour l’OM ? Les Marseillais accueillent Clermont à 17h05 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, et visent un 4e succès d’affilée en championnat. Les Olympiens enchaînent 3 jours après leur courte défaite à Brighton (0-1), synonyme de barrage en C3. Face à eux, les Auvergnats arrivent dans la peau d’une lanterne rouge qui reste sur 2 nuls et 2 défaites.

Pour ce match, Gattuso laisse Vitinha sur le banc, tandis qu’Aubameyang enchaîne associé à Ndiaye devant. Veretout et Kondogbia seront devant la défense à 3, Harit en meneur de jeu, Murillo et Lodi dans les couloirs. Pour Clermont, la défense à 3 est aussi à l’honneur avec Zeffane, Seidu et Pelmard. Gonalons retrouve sa place au milieu à côté de Keita, Kyei est en pointe.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot (cap.), Balerdi - Murillo, Veretout, Kondogbia, Lodi - Harit - Ndiaye, Aubameyang

Clermont : Diaw - Zeffane, Seidu, Pelmard - Caufriez, Keita, Gonalons (cap.), Neto Borges - Cham, Kyei, Rashani