Réforme de la LdC : l'UEFA mise sous pression

Alors que la nouvelle formule de la Ligue des Champions entrera en vigueur après la saison 2023/24, l'UEFA est et va continuer à être mise sous pression. Des discussions vont, en effet, prochainement avoir lieu pour procéder à une répartition plus équitable des droits télévisuels de la compétition étoilée, permettant aux plus petits clubs d'être mieux rémunérés. Actuellement, 30% de ces droits sont répartis entre les 32 équipes participant à la compétition, chacun touchant une partie conséquemment à ses performances passées. Ainsi, le Real Madrid ou Manchester City toucheront beaucoup plus d'argent que des clubs sans réel passif dans le tournoi.

Avec l'augmentation prévue des droits TV, de nombreuses personnes s'accordent à dire qu'un partage plus juste des richesses serait en effet plus adéquat, afin de ne pas complètement fausser la concurrence. «Si les grands clubs peuvent continuer à recevoir plus d'argent parce que les revenus de la télévision augmentent, mais qu'ils acceptent de réduire le montant du financement du coefficient qu'ils reçoivent, alors peut-être qu'un accord peut être conclu» a notamment déclaré au Times une source proche du dossier.