L1 : Brest accroché à Clermont, Lorient et ses recrues confirment contre Reims, Nantes se relance

Après la victoire logique (3-1) du PSG face au LOSC, la 21e journée de Ligue 1 se poursuivait avec trois rencontres programmées, ce dimanche à 15 heures. Sur le podium au coup d’envoi, le Stade Brestois pouvait provisoirement grimper à la deuxième place en cas de victoire à Clermont. Maître des débats au cours du premier acte, le SB29 ne parvenait cependant pas à faire la différence et se mettait même en danger mais Nicholson butait sur Bizot (3e, 33e). Au retour des vestiaires, les visiteurs prenaient finalement les devants. Après un décalage de Locko, Lees-Melou, à un peu plus de 20 mètres, envoyait un enroulé sublime du droit, se logeant dans les filets d’un Diaw totalement impuissant (0-1, 50e). Menés, les Clermontois ne tardaient cependant pas à réagir. Quelques instants après les entrées en jeu de Kyei et Allevinah, les Auvergnats égalisaient grâce à… Kyei sur une passe… d’Allevinah (1-1, 69e). Un coaching payant permettant aux hommes de Pascal Gastien d’arracher le point du match nul dans une fin de match tendu où Bizot et Rashani voyaient rouge après une explication trop véhémente (88e). Avec ce résultat (1-1), Brest reste 3e. Clermont est toujours lanterne rouge.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Brest 37 21 12 10 7 4 30 18 18 Clermont 16 21 -18 3 7 11 15 33

Dans les autres affiches de l’après-midi, le Stade de Reims a chuté (0-2) sur la pelouse de Lorient. Après une première période relativement équilibrée et sans très grosses situations, les Merlus surprenaient les Rémois sur une réalisation signée Mohamed Bamba (1-0, 70e). Porté par ses recrues, le FCL sécurisait sa victoire en fin de match grâce à Bakayoko (2-0, 87e) et s’offrait ainsi un succès précieux pour remonter à la 16e place. Reims cale et pointe au 9e rang. Enfin, le FC Nantes a, de son côté, mis fin à une série désastreuse en championnat (5 défaites et 1 nul) en venant à bout (2-1) du Toulouse Football Club. Rapidement devant après le sublime coup franc de Mohamed (2e), les Nantais pensaient faire le break peu avant la demi-heure de jeu mais l’Égyptien voyait sa tête heurter le poteau droit d’un Guillaume Restes complètement battu (20e). Après la pause, Kadewere doublait finalement la mise (51e) sur un service de… Mohamed, omniprésent au Stadium. La réduction du score de Dallinga (1-2, 90+6e) ne changeait rien. Les Canaris remontent au 12e rang. Les Violets restent englués en 13e position.

Tous les résultats de 15 heures

Lorient 2-0 Reims : Bamba (70e) et Bakayoko (87e)

Clermont 1-1 Brest : Kyei (69e) / Lees-Melou (50e)

Toulouse 1-2 Nantes : Dallinga (90+6e) / Mohamed (2e) et Kadewere (51e)