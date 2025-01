Real Madrid : Vinicius Jr chambre Jude Bellingham

Hier, Kylian Mbappé (26 ans) a avoué se sentir très heureux au sein de la Casa Blanca et du vestiaire du Real Madrid. Et il n’est pas le seul dans ce cas puisque Vinicius Jr (24 ans), dont on parle en Arabie saoudite, se sent aussi très bien.

On peut d’ailleurs s’en rendre compte sur Instagram où il a publié une story pour chambrer son ami Jude Bellingham (21 ans). On voit une photo du Brésilien en train d’éliminer son coéquipier, au sol. Le tout est accompagné du message «sorry» (désolé). L’ambiance est au beau fixe dans la capitale espagnole.