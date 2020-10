Vente OM : le projet de rachat toujours d'actualité

Le sujet avait fait beaucoup parler cet été. Propriété de l'Américain Frank McCourt, L'Olympique de Marseille intéressait grandement de potentiels racheteurs, représentés par l'homme d'affaires Mohamed Ajroudi. Mais après plusieurs démentis et de nombreuses semaines de débats, le projet était tombé à l'eau. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Présent au micro d'Europe 1 ce vendredi, l'ancien boxeur Louis Acariès, impliqué dans ce projet de rachat, a remis le sujet sur la table. Et tout est encore possible.

«Le projet n’est pas fini, il est dans les tuyaux. Je sais très bien que Mourad (Boudjellal, ndlr) discute avec Monsieur Ajroudi. Croyez-moi : ils sont en contact, peut-être pas Mourad mais Monsieur Ajroudi, avec Franck McCourt. Mais ça ne se dit pas au grand public, il y a eu tellement de problèmes. On dit tout et n’importe quoi, mais pour l’instant il faut laisser le temps au temps», a lâché Acariès. Mais attention, la situation actuelle n'arrange rien : «on est dans des jours assez noirs. Pourquoi acheter un club alors que vous ne pouvez pas faire venir de spectateurs au stade et que les droits télé ne sont pas versés ? Il faut laisser passer du temps pour que tout s’arrange. Le dossier n’est pas bouclé.»