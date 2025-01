Real Madrid-Majorque : les compositions officielles

Qui rejoindra le FC Barcelone en finale ? Le Real Madrid affronte Majorque ce jeudi en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe puis la Coupe Intercontinentale, les hommes de Carlo Ancelotti voudront glaner un nouveau titre en Arabie saoudite, en tête de la Liga, avant d’entamer les choses sérieuses en cette deuxième partie de saison. De son côté, Majorque, sixième, peut créer la surprise.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Rodrygo Goes, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ceballos laisse cette fois sa place dans l’entrejeu à Camavinga aux côtés de Valverde et Bellingham. Tchouaméni et Rüdiger seront en défense centrale avec Vazquez et Mendy sur les côtés.

Les compositions officielles :

Majorque : Greif - Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica - Morlanes, Mascarell, Darder - Muriqi, Larin, Rodriguez.

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy - Valverde, Camavinga, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius