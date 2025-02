LFP, DAZN : le message inquiétant de Vincent Labrune

Le torchon brûle entre la Ligue de Football Professionnel et DAZN, le diffuseur principal de la Ligue 1. L’instance qui gère le football professionnel français a lancé une action en justice pour non-paiement de la totalité de l’échéance de février contre la plateforme britannique. Ce mercredi, un conseil d’administration exceptionnel a eu lieu et à sa sortie le président de la LFP Vincent Labrune a pris la parole pour faire le point sur cette situation rocambolesque.

L’ancien président de l’Olympique de Marseille a laissé planer beaucoup d’incertitudes dans ses propos recueillis par RMC Sport : «nous poursuivons les discussions avec notre partenaire DAZN afin de trouver une issue rapide à cette situation que nous subissons. Je ne peux pas faire d’autre commentaire malheureusement. On vit depuis 2019 une situation compliquée avec nos diffuseurs. Je constate que depuis qu’on a fait ce choix de Mediapro et de se séparer du groupe Canal+, nos différents partenaires ont eu différentes difficultés. Là, le paiement aux clubs est mi-février, on est le 12… On verra l’audience.» Pas de quoi rassurer sur l’état du football français.