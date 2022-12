CdM 2022 : la déclaration forte d'Andrés Iniesta sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi est enfin parvenu à soulever le trophée mondial, celui qui manquait tant à son palmarès. Un titre qui le fait encore un petit peu plus rentrer dans la légende et qui a bien évidemment le mérite de nourrir les conversations autour du fameux GOAT. Mais pour Andrés Iniesta, son ancien coéquipier et capitaine du FC Barcelone, l'équation est bien plus simple que cela.

« Pour moi, Messi est le meilleur avec ou sans [gagner] une Coupe du monde. Je suis sûr que quiconque ne considère pas Messi comme le meilleur trouvera une excuse pour continuer à le voir de cette façon, qu'il ait remporté la Coupe du monde ou non », a déclaré le champion du monde 2010 pour ESPN.

