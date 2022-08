AS Monaco : Paul Mitchell et l'apport de Malang Sarr

Présent, aux côtés de la nouvelle recrue de l'AS Monaco, Malang Sarr, Paul Mitchell s’est exprimé, ce jeudi, en conférence de presse. L'occasion pour le Directeur Sportif du club monégasque de justifier l'arrivée du Niçois, prêté pour une saison avec option d’achat par le Chelsea FC.

«Nous avons voulu monter un effectif encore plus solide avec plus de concurrence à tous les postes. L’arrivée de Malang va nous permettre d’avoir un groupe plus fourni, notamment dans le secteur défensif. Il va apporter sa mentalité et sa maturité. C’est un joueur que je suis depuis ses débuts en professionnel à 17 ans, lorsqu’il a commencé à Nice, avant de découvrir des expériences à l’étranger, avec beaucoup de concurrence à Chelsea. Il revient avec un vécu important, et une étoffe. Encore une fois il va nous amener davantage de concurrence dans le groupe, tout en apportant sa polyvalence, pour permettre au coach d’avoir la possibilité de jouer à deux ou trois derrière».