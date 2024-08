Lens affrontera le Pana pour une place en C4

C’est au terme d’une séance de tirs au but irrespirable et torride que l’Ajax Amsterdam s’est défait du club grec du Panathinaikos, ce jeudi (1-1 score cumulé, 13-12 t.a.b), en tour préliminaire de Ligue Europa. Vainqueurs lors de la manche aller (1-0), les joueurs de Francesco Farioli se sont inclinés sur le même score ce soir, après un but de l’ex-Lyonnais Tete en fin de match (89e, 1-0).

C’est donc finalement au cruel exercice des tirs au but que les deux équipes ont dû être départagées. Après plus de 25 minutes de séance, et 17 tentatives chacun, ce sont les Néerlandais qui ont su tourner la situation à leur avantage, alors que Brian Brobbey avait notamment manqué ses deux tentatives. De ce fait, Lens affrontera le perdant de ce match, le Pana, pour une place en C4 les 22 et 29 août.