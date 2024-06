PSG : Zoumana Camara entretient le flou sur l’avenir d’Ethan Mbappé

Ethan Mbappé suivra-t-il les pas de son frère ? Alors que Kylian Mbappé a déjà annoncé son départ du Paris Saint-Germain et va rejoindre le Real Madrid, quid de son cadet ? En fin de contrat cet été, le jeune milieu de 17 ans n’est pas certain dans le club de la capitale, d’autant plus que le LOSC est sur les rangs selon nos informations. Les questions sur son avenir se posent logiquement, et son entraîneur Zoumana Camara n’a pas forcément la réponse, comme il l’a confié au journal Le Parisien.

«Je n’en sais pas plus que vous sur l’avenir d’Ethan. Ce que je peux dire, c’est que le gamin doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs. Il a du talent, de la qualité. C’est un joueur important dans notre effectif et notre équipe. Il le montre au quotidien. Il se développe de plus en plus, il va très vite avec le ballon et a une énorme qualité de passe», a confié le coach des U19 parisiens.